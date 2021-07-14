Глава Минздрава заявил, что «Спутник V» не вредит при беременности
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что применять вакцину «Спутник V» при беременности рекомендовано в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, сообщает РИА Новости.
По его словам, в ходе изучения репродуктивной токсичности отрицательного влияния отечественного препарата на течение беременности и развитие потомства выявлено не было.
Мурашко отметил, что в группе риска тяжёлого течения коронавируса вакцинация целесообразна с 22-й недели беременности.
Глава Минздрава добавил, что пока ещё нет клинических данных по применению «Спутника V» у кормящих грудью женщин, поэтому прививка в период грудного вскармливания в настоящее время не показана.
Ранее в Минздраве РФ заявили, что частота преждевременных родов у не прошедших вакцинацию беременных женщин, в случае заражения коронавирусом составляет 15-20%, сообщает RT.
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