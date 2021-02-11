В ВОЗ заявили, что мутации COVID-19 не приведут к новой волне пандемии

«Это не начало новой пандемии, но, конечно, мы должны быть очень бдительными», - сказал Клюге.

Представитель ВОЗ заявил, что новые штаммы могут вызвать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции, а некоторым странам с этим будет сложно справиться.

Клюге также предупредил, что мутации COVID-19 способны повлиять на эффективность вакцин.

Ранее ВОЗ допустила возникновение коронавируса в Китае раньше декабря 2019 года, передает РИА ФАН.



