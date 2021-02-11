В ВОЗ заявили, что мутации COVID-19 не приведут к новой волне пандемии
Распространение мутировавших вариантов коронавируса не приведет к новой волне пандемии. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью газете El Pais.
По его словам, новые штаммы - это не новый вирус, а «нормальная эволюция любого патогена, который пытается адаптироваться к своему хозяину, человеку».
«Это не начало новой пандемии, но, конечно, мы должны быть очень бдительными», - сказал Клюге.
Представитель ВОЗ заявил, что новые штаммы могут вызвать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции, а некоторым странам с этим будет сложно справиться.
Клюге также предупредил, что мутации COVID-19 способны повлиять на эффективность вакцин.
Ранее ВОЗ допустила возникновение коронавируса в Китае раньше декабря 2019 года, передает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+14 494 / сут.
Умерли
78 134+536 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+22 575 / сут.
- Торговые сети столкнулись с дефицитом бананов
- В США вновь призвали Турцию отказаться от российских комплексов С-400
- В Приморье поставили большую партию дефицитного бензина АИ-95
- В Москве на треть сократят число коек для пациентов с COVID-19
- В ВОЗ заявили, что мутации COVID-19 не приведут к новой волне пандемии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru