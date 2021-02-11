В ВОЗ заявили, что мутации COVID-19 не приведут к новой волне пандемии

Распространение мутировавших вариантов коронавируса не приведет к новой волне пандемии. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью газете El Pais.

По его словам, новые штаммы - это не новый вирус, а «нормальная эволюция любого патогена, который пытается адаптироваться к своему хозяину, человеку».

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«Это не начало новой пандемии, но, конечно, мы должны быть очень бдительными», - сказал Клюге.

Представитель ВОЗ заявил, что новые штаммы могут вызвать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции, а некоторым странам с этим будет сложно справиться.

Клюге также предупредил, что мутации COVID-19 способны повлиять на эффективность вакцин.

Ранее ВОЗ допустила возникновение коронавируса в Китае раньше декабря 2019 года, передает РИА ФАН.


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ФОТО: twitter.com/hans_kluge
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