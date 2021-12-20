В ВОЗ рассказали, кому нужна бустерная доза вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не знает ответ на вопрос, сколько бустерных доз понадобится для предотвращения заражения SARS-CoV-2 в будущем. Об этом рассказала старший научный сотрудник организации Сумия Сваминатан. По ее словам, сейчас рекомендации ВОЗ касаются только ревакцинации людей, у которых слабый иммунитет, а здоровым людям третий укол не нужен.

Представитель ВОЗ отметила, что каждая вакцина действует по-разному, а продолжительное наблюдение позволяет сделать вывод о том, что вакцины защищают от тяжелого протекания болезни и повторной инфекции.

Кроме того, по словам Сваминатан, на защищенность организма влияют штаммы вируса, передает ТАСС. Также специалист ВОЗ подчеркнула, что многое зависит от биологических особенностей каждого отдельного человека, защитных способностей его иммунной системы и наличия сопутствующих заболеваний.