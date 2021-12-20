В ВОЗ рассказали, кому нужна бустерная доза вакцины от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не знает ответ на вопрос, сколько бустерных доз понадобится для предотвращения заражения SARS-CoV-2 в будущем. Об этом рассказала старший научный сотрудник организации Сумия Сваминатан. По ее словам, сейчас рекомендации ВОЗ касаются только ревакцинации людей, у которых слабый иммунитет, а здоровым людям третий укол не нужен.
Представитель ВОЗ отметила, что каждая вакцина действует по-разному, а продолжительное наблюдение позволяет сделать вывод о том, что вакцины защищают от тяжелого протекания болезни и повторной инфекции.
Кроме того, по словам Сваминатан, на защищенность организма влияют штаммы вируса, передает ТАСС. Также специалист ВОЗ подчеркнула, что многое зависит от биологических особенностей каждого отдельного человека, защитных способностей его иммунной системы и наличия сопутствующих заболеваний.
На данный момент есть данные о том, что эффективности вакцин «немного снижается» по прошествии примерно шести месяцев.
Сваминатан добавила, что не знает, понадобится ли в будущем постоянная ревакцинация от коронавируса, как от гриппа, для здоровых людей.
Вакцины будут эффективны от штамма «омикрон» только при условии, если человек будет вакцинирован и ревакцинирован, заявил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru