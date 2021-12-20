Регулятор ЕС одобрил вакцину от коронавируса компании Novavax
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило вакцину от коронавируса Nuvaxovid производства американской биотехнологической компании Novavax, сообщает пресс-служба регулятора.
В агентстве отметили, что эффективность препарата относительно штаммов составляет «альфа» и «бета» около 90%. По другим вариантам, в том числе «омикрон», данных в настоящее время недостаточно.
Эксперты ЕМА уточнили, что вакцина Novavax предназначена для людей в возрасте от 18 лет. В списке побочных эффектов значатся боль в месте укола, усталость, головная боль, а также боль в мышцах и суставах.
Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич заявил, что инспекция российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет проведена не ранее января 2022 года, сообщает RT.
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