В ВОЗ перечислили следующие шаги к признанию «Спутника V»

Планируется обсудить график следующих шагов по оценке российского препарата против COVID-19 «Спутник V» в рамках процедуры включения в список вакцин, рекомендованных для экстренного применения.

Как напомнили в организации, в октябре фонд подписал все правовые соглашения, необходимые для оценки. Кроме того на пути признания препарата Москва должна предоставить обновленные сведения о корректирующих и превентивных мерах, касающихся инспекций на предприятиях.

Как только заявка и все материалы будут рассмотрены, «заявителю будет передано решение о необходимости проведения верификациннной инспекции на месте», — добавили в ВОЗ.

Как сообщалось, российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) к концу года ожидает одобрения отечественной вакцины «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

