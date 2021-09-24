«Конкуренция на рынке». Гинцбург объяснил задержку с одобрением «Спутника V» в мире

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оборот вакцины «Спутник V» в мире равен или превосходит оборот всех других лекарственных препаратов, сообщает ТАСС.

По его мнению, именно конкуренция на рынке и является основной причиной, по которой российский препарат от коронавируса до сих пор не получил одобрения, например, в Евросоюзе.

«Одобрение международными организациями «Спутника V» открывает для Российского фонда прямых инвестиций доступ к международным валютным фондам, обеспечивающим вакцинацию стран, не сумевших разработать свою вакцину или не имеющих средств для закупки», - сказал Гинцбург.

Он добавил, что основная сложность в том, «кто получит дивиденды» от использования нескольких вакцин.

Ранее во ВОЗ заявили, что ситуация с рассмотрением заявки на одобрение «Спутника V» не изменилась, и в организации всё ещё ждут «дополнительные данные от заявителя и производителей», сообщает RT.