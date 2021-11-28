В ВОЗ ответили на заявления о том, что вакцины от коронавируса «непроверенные»

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» отвергла заявления о якобы непроверенности вакцин от COVID-19.

Евросоюз отказался снимать ограничения для привитых не одобренными ЕМА вакцинами

«Платформы этих вакцин существует 10, 15 и 20 лет. Технология знакома», — сказала она, комментируя расхожее мнение, что гражданам предлагают якобы «непроверенные» препараты против коронавируса.

Также она выразила надежду на подвижки по итогам Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая стартует 29 ноября, в отношении признания вакцин и сертификатов.

Ранее Вуйнович заявила, что людям со слабым иммунным ответом лучше повторно вакцинироваться от коронавируса через полгода.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирусВакцинаПрививка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры