В ВОЗ ответили на заявления о том, что вакцины от коронавируса «непроверенные»
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» отвергла заявления о якобы непроверенности вакцин от COVID-19.
«Платформы этих вакцин существует 10, 15 и 20 лет. Технология знакома», — сказала она, комментируя расхожее мнение, что гражданам предлагают якобы «непроверенные» препараты против коронавируса.
Также она выразила надежду на подвижки по итогам Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая стартует 29 ноября, в отношении признания вакцин и сертификатов.
Ранее Вуйнович заявила, что людям со слабым иммунным ответом лучше повторно вакцинироваться от коронавируса через полгода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru