Евросоюз отказался снимать ограничения для привитых не одобренными ЕМА вакцинами

При этом в Еврокомиссии отметили, что речь идёт о вакцинах, которые были одобрены еврорегулятором и ВОЗ. Российский препарат «Спутник V», а также китайские вакцины в этот список не входят.

Ранее сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил о необходимости срочного взаимного признания вакцин в рамках ЕАЭС, сообщает RT.