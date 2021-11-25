Евросоюз отказался снимать ограничения для привитых не одобренными ЕМА вакцинами

Евросоюз с 1 марта 2022 года разрешит въезд всем, кто вакцинировался от коронавируса, либо переболел, сообщает ТАСС.

ВОЗ может продолжить инспекцию по одобрению «Спутник-V»

При этом в Еврокомиссии отметили, что речь идёт о вакцинах, которые были одобрены еврорегулятором и ВОЗ. Российский препарат «Спутник V», а также китайские вакцины в этот список не входят.

Ранее сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил о необходимости срочного взаимного признания вакцин в рамках ЕАЭС, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцинаРоссияЕвросоюз
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