В «Векторе» сообщили, необходима ли массовая вакцинация детей от коронавируса

Оснований для массовой вакцинации детей от COVID-19 даже после завершения исследований в настоящее время нет, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» директор ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

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Это связано с тем, что несовершеннолетние болеют легче. Максютов отметил, что инструмент для защиты детей от коронавируса необходимо иметь, так как новые варианты вируса могут оказаться более опасными.

Тем временем, ученые из Кейсовского университета в Кливленде штата Огайо пришли к выводу, что непривитые дети чаще страдают от воспаления сердца во время коронавируса, чем вакцинированные.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияДети
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