В «Векторе» сообщили, необходима ли массовая вакцинация детей от коронавируса

Это связано с тем, что несовершеннолетние болеют легче. Максютов отметил, что инструмент для защиты детей от коронавируса необходимо иметь, так как новые варианты вируса могут оказаться более опасными.

Тем временем, ученые из Кейсовского университета в Кливленде штата Огайо пришли к выводу, что непривитые дети чаще страдают от воспаления сердца во время коронавируса, чем вакцинированные.

