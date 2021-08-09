В «Векторе» сообщили, необходима ли массовая вакцинация детей от коронавируса
Оснований для массовой вакцинации детей от COVID-19 даже после завершения исследований в настоящее время нет, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» директор ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.
Это связано с тем, что несовершеннолетние болеют легче. Максютов отметил, что инструмент для защиты детей от коронавируса необходимо иметь, так как новые варианты вируса могут оказаться более опасными.
Тем временем, ученые из Кейсовского университета в Кливленде штата Огайо пришли к выводу, что непривитые дети чаще страдают от воспаления сердца во время коронавируса, чем вакцинированные.
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