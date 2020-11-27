В «Векторе» рассказали о влиянии прививки от гриппа на вакцинацию против COVID-19

Прививка от гриппа, сделанная более чем один месяц назад, никак не повлияет на эффективность вакцинации против коронавируса. Об этом заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков.