В «Векторе» рассказали о влиянии прививки от гриппа на вакцинацию против COVID-19

Прививка от гриппа, сделанная более чем один месяц назад, никак не повлияет на эффективность вакцинации против коронавируса. Об этом заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков.

Боль и температура. Назван главный недостаток вакцин от COVID-19

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в пятницу глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о старте массовой вакцинации от COVID-19 в Вооружённых силах России, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусГрипп
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