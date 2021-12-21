Мурашко предлагает пересмотреть формат вакцинации от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает нужным пересмотреть особенности вакцинации от коронавируса в связи с появлением нового штамма «Омикрон». Такую позицию он обозначил на заседании координационного совета по борьбе с новой инфекцией.
Руководитель Минздрава утверждал, что ревакцинация продемонстрировала довольно высокую эффективность. Она даёт возможность значительно нарастить уровень антител и защитить граждан, в том числе, от нового штамма.
По данным Мурашко, повторную вакцинацию в России уже прошли 10 миллионов человек. Хотя бы первую порцию вакцины получили уже 76 миллионов граждан. Глава Минздрава вновь обозначил сроки ревакцинации - через полгода после основного курса.
В ходе совещания министр также перечислил ключевые симптомы, характерные для «Омикрон»-штамма. Это першение в горле, повышение температуры тела и ломота в мышцах.
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