Мурашко предлагает пересмотреть формат вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает нужным пересмотреть особенности вакцинации от коронавируса в связи с появлением нового штамма «Омикрон». Такую позицию он обозначил на заседании координационного совета по борьбе с новой инфекцией.

Руководитель Минздрава утверждал, что ревакцинация продемонстрировала довольно высокую эффективность. Она даёт возможность значительно нарастить уровень антител и защитить граждан, в том числе, от нового штамма.

По данным Мурашко, повторную вакцинацию в России уже прошли 10 миллионов человек. Хотя бы первую порцию вакцины получили уже 76 миллионов граждан. Глава Минздрава вновь обозначил сроки ревакцинации - через полгода после основного курса.

В ходе совещания министр также перечислил ключевые симптомы, характерные для «Омикрон»-штамма. Это першение в горле, повышение температуры тела и ломота в мышцах.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияМинздрав
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