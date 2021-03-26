Роспотребнадзор рассказал о трех линиях защиты вакцины «ЭпиВакКорона»

Как уточнили в ведомстве, первую линию защиты формирует антитела, препятствующие взаимодействию S-белка вируса с клеточным рецептором.

На следующем уровне иммунной защиты действуют антитела, которые не дают вирусной оболочке слиться с мембраной клетки и проникнуть в нее, отмечает телеканал «360».

Если вирус все же попал в клетку, срабатывает третья линия защиты. Вакцина вызывает антительный и Т-клеточный иммунные ответы, инфицированные клетки гибнут и не дают вирусу распространяться, уточняет РИА ФАН.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о безопасности и эффективности «ЭпиВакКороны», напоминает RT. Выводы ведомства основаны на итогах двух первых фаз клинических исследований вакцины.

