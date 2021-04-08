В «Векторе» заявили, что «ЭпиВакКорона» подходит для повторной вакцинации
Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» российского производства подходит для повторной вакцинации от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова.
«Вакцина "ЭпиВакКорона" полностью подходит для ревакцинации», — отметил он.
По данным Роспотребнадзора, не все тесты смогут выявить антитела к коронавирусу после применения «ЭпиВакКороны», поэтому вместе с препаратом будут поставлять специальные проверочные системы.
В научно-исследовательском институте вирусных инфекций «Вектор» назвали «Эпиваккорону» эффективной против британского и южноафриканского штаммов коронавируса.
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