Первую крупную партию вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» отправили в регионы
Более 230 тысяч комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» отправили в более чем 40 регионов России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В сообщении говорится, что этого количества хватит для вакцинации около четверти миллиона человек.
Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в апреле 2021 года планируется выпустить 1,5 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона», сообщает RT.
«ЭпиВакКорона» - это второй российский препарат от коронавируса, который разработали в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора. Первой вакциной от COVID-19, созданной в России, является препарат «Спутник V».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru