Первую крупную партию вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» отправили в регионы

Более 230 тысяч комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» отправили в более чем 40 регионов России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В сообщении говорится, что этого количества хватит для вакцинации около четверти миллиона человек.

Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в апреле 2021 года планируется выпустить 1,5 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона», сообщает RT.

«ЭпиВакКорона» - это второй российский препарат от коронавируса, который разработали в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора. Первой вакциной от COVID-19, созданной в России, является препарат «Спутник V».

