В «Векторе» намерены зарегистрировать вакцину от оспы в конце 2021 года

Российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» рассчитывает зарегистрировать вакцину от оспы в конце 2021 года, пишут «Известия».

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Сегодня завершаются вторая и третья фазы исследования. В ней принимают участие более 300 добровольцев, сообщила гендиректор центра Ринат Максютов.

Разработанный центром препарат против оспы НИОХ-14 прошел все стадии доклинических исследований, в настоящее время завершена первая фаза клинических исследований на добровольцах. Пока аналог препарата существует только в США.

В последнее время в мире зарегистрирован рост случаев заражения оспой обезьян, сообщили в научном центре «Вектор». За последние десять лет заболевания фиксировались в большем количестве стран, чем в течение предыдущих 40 лет.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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