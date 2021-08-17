В «Векторе» намерены зарегистрировать вакцину от оспы в конце 2021 года

Сегодня завершаются вторая и третья фазы исследования. В ней принимают участие более 300 добровольцев, сообщила гендиректор центра Ринат Максютов.

Разработанный центром препарат против оспы НИОХ-14 прошел все стадии доклинических исследований, в настоящее время завершена первая фаза клинических исследований на добровольцах. Пока аналог препарата существует только в США.

В последнее время в мире зарегистрирован рост случаев заражения оспой обезьян, сообщили в научном центре «Вектор». За последние десять лет заболевания фиксировались в большем количестве стран, чем в течение предыдущих 40 лет.

