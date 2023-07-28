В Удмуртии отравились более 20 человек
28 июля 202300:02
В Удмуртии 23 человека, среди которых 20 детей, госпитализированы с острой кишечной инфекцией, сообщает «РЕН ТВ».
Массовое отравление произошло в детском оздоровительном лагере «Юность» в Воткинском районе. Роспотребнадзор региона начал расследование, специалисты взяли на анализ пробы пищи.
Отравившиеся госпитализированы в Воткинскую инфекционную больницу.
Ранее сообщалось о 12 случаях отравления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru