Армия России освободила Варваровку и Николаевку

«Подразделениями группировки... установлен контроль над населенными пунктами Варваровка и Николаевка», - отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что военные пресекли все попытки ВСУ вырваться из окружения, пишет RT.

Ранее армия России освободила населенные пункты Нефедовка и Черное под Харьковом. Минобороны подчеркивало, что группировка «Север» сжимает кольцо окружения и расширяет внешнюю зону контроля в области.

