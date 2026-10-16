Армия России освободила Варваровку и Николаевку

Вооруженные силы России взяли под свой контроль еще два села в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны.

Территории освободила группировка войск «Север».

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«Подразделениями группировки... установлен контроль над населенными пунктами Варваровка и Николаевка», - отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что военные пресекли все попытки ВСУ вырваться из окружения, пишет RT.

Ранее армия России освободила населенные пункты Нефедовка и Черное под Харьковом. Минобороны подчеркивало, что группировка «Север» сжимает кольцо окружения и расширяет внешнюю зону контроля в области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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