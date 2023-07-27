В Удмуртии выявили 12 случаев острой кишечной инфекции в детском лагере
27 июля 202317:25
У отдыхающих в детском летнем лагере «Юность» в Воткинском районе Удмуртии выявлено 12 случаев острой кишечной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
После обнаружения фактов отравления, сотрудники регионального управления ведомства приступили к эпидемиологическому расследованию.
«Причина вспышки 12 случаев острой кишечной инфекции устанавливается», - добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее стало известно, что семь человек заразились кишечной инфекцией в спортивной школе в Хакасии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru