В Удмуртии выявили 12 случаев острой кишечной инфекции в детском лагере

У отдыхающих в детском летнем лагере «Юность» в Воткинском районе Удмуртии выявлено 12 случаев острой кишечной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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После обнаружения фактов отравления, сотрудники регионального управления ведомства приступили к эпидемиологическому расследованию.

«Причина вспышки 12 случаев острой кишечной инфекции устанавливается», - добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что семь человек заразились кишечной инфекцией в спортивной школе в Хакасии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:УдмуртияНесовершеннолетниеИнфекцияРоспотребнадзор

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