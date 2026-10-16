Фон дер Ляйен пообещала не отменять «ни единого пункта санкций» против России
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во второй день саммита Евросоюза пообещала не снимать «ни одной санкции» с России. Об этом сообщает ТАСС.
По прибытии на мероприятие глава ЕК вышла к журналистам вместе с главой Евросовета Антониу Коштой и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как отметила фон дер Ляйен, Брюссель не отменит «ни единого пункта санкций» в отношении России до завершения украинского конфликта.
Кроме того, глава ЕК высказалась о 22-м пакете антироссийских санкций, указав, что интенсивная работа над ним продолжится. Так фон дер Ляйен поддержала тезис главы евродипломатии Каи Каллас, что утвержденные 12 октября ограничения против 1,6 тысячи российских физических и юридических лиц не считают очередным санкционным пакетом.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в интервью НСН заявил, что новые ограничения ЕС в отношении РФ не будут иметь существенного эффекта, по словам дипломата, они бьют по имиджу европейских политиков.
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