В Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара

В Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара. Из них четверо детей были госпитализированы, сообщает РИА Новости.

В кафе в Магнитогорске отравились шаурмой больше 40 человек

Установлено, что все пострадавшие заказывали доставку суши, пиццы и лапши из заведения «Суши Даром», рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В настоящее время проводится эпидемическое расследование», - заявили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре проинформировали, что при осмотре помещений предприятия общественного питания были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее кафе в Москве закрыли после отравления роллами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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