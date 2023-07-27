В Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара
В Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара. Из них четверо детей были госпитализированы, сообщает РИА Новости.
Установлено, что все пострадавшие заказывали доставку суши, пиццы и лапши из заведения «Суши Даром», рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
«В настоящее время проводится эпидемическое расследование», - заявили в пресс-службе ведомства.
В Роспотребнадзоре проинформировали, что при осмотре помещений предприятия общественного питания были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Ранее кафе в Москве закрыли после отравления роллами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru