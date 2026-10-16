Роботы и люди: Зачем России атомная станция на Луне

Атомная станция на Луне нужна, чтобы заниматься полноценными исследованиями, заявил НСН Олег Мухин.

Цель построить АЭС на Луне вполне реалистичная и необходимая для дальнейшего развития космической техники, заявил НСН почетный академик Российской академии космонавтики Олег Мухин.

Россия намерена создать атомную энергетическую установку на Луне к середине следующего десятилетия. По словам главы «Росатома» Алекся Лихачева, это делается для организации там инопланетной станции. Таким образом, АЭС должна появиться на Луне в 2030-х годах. Олег Мухин считает, что эти планы вполне реалистичны.

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«Задумка интересная и реальная. Небольшие атомные станции мы умеем делать. Сейчас, конечно, многое уже роботы могут делать, мы уже начинаем к этому привыкать. Вся, как говорится, надежда! Для будущего этот проект безусловно необходим. Солнечные батареи — это здорово, но они, к сожалению, требуют именно солнца. А атомная станция может работать круглосуточно. Задача в том, что если мы готовимся к исследованию Луны, то нужны условия, чтобы там жили люди. Нужно электричество, тепло, кислород. Это направление дальнейшего развития космической техники», - сказал Мухин.

Рассуждая о возможных рисках, с которыми сопряжено строительство в космосе, эксперт отметил, что они, безусловно, присутствуют, но вряд ли землянам стоит из-за этого переживать.

«Риски всегда есть. Все-таки работа в космосе, тем более на Луне. К рискам надо быть готовым. Это же все-таки на Луне, а не на Земле. Расстояние больше. Космос это немого другая сфера, это не работа на Земле», - добавил Мухин.

Ранее Олег Мухин рассказал НСН, чем людям может быть интересно исследование Венеры.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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