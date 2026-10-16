Цивилев заявил об эффективной системе защиты НПЗ в России

Россия выстроила систему защиты нефтеперерабатывающих заводов. Об этом рассказал министр энергетики Сергей Цивилев.

По его словам, любые налеты, если достигается цель, оказывают влияние. При этом в стране построена система противодействия атакам, пишет RT.

«Мы работаем строго по нашей системе. Пока справляемся», - цитирует Цивилева ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет отвечать на удары по НПЗ, логистическим и энергетическим объектам.

