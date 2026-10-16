Цивилев заявил об эффективной системе защиты НПЗ в России
16 октября 202612:31
Юлия Савченко
Россия выстроила систему защиты нефтеперерабатывающих заводов. Об этом рассказал министр энергетики Сергей Цивилев.
По его словам, любые налеты, если достигается цель, оказывают влияние. При этом в стране построена система противодействия атакам, пишет RT.
«Мы работаем строго по нашей системе. Пока справляемся», - цитирует Цивилева ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет отвечать на удары по НПЗ, логистическим и энергетическим объектам.
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