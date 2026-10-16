Заявки на вступление в ШОС подали 22 страны
Более 20 стран подали заявки на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом сообщил заместитель генсека ШОС Ахмад Саидмуродзода.
По его словам, объединение становится все более привлекательным для внешних партнеров, пишет RT. Как напомнил Саидмуродзода, сообщество ШОС составляют 27 стран - участницы, наблюдатели и партнеры по диалогу.
«В корзине нашего объединения находятся официальные заявки ещё от 22 государств», — цитирует замгенсека ТАСС.
Саидмуродзода подчеркнул, что это страны Евразии и других континентов.
Ранее в ШОС отклонили заявки Армении и Азербайджана на вступление в организацию.
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