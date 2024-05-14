В твороге ряда производителей нашли «мясной клей»

Роскачество обнаружило в твороге некоторых производителей микробную трансглютаминазу - мясной клей. Специалисты проверили продукцию популярных у покупателей торговых марок этого продукта 5% жирности по десяткам показателей. Один из образцов был закуплен на Даниловском рынке, 20 марок произведены в России, одна — в Белоруссии.

Микробную трансглютаминазу запрещено применять в пищевой промышленности, сообщает РБК со ссылкой на Россельхознадзор. В ведомстве уточнили, что этот фермент запрещен в России с 1 января 2020 года. Его в частности применяют для улучшения текстуры мяса плохого качества. При производстве творога, а также сыров, йогуртов микробная трансглютаминаза позволяет производителю экономить на натуральных заквасках и ускорять процесс производства.