В твороге ряда производителей нашли «мясной клей»
Роскачество обнаружило в твороге некоторых производителей микробную трансглютаминазу - мясной клей. Специалисты проверили продукцию популярных у покупателей торговых марок этого продукта 5% жирности по десяткам показателей. Один из образцов был закуплен на Даниловском рынке, 20 марок произведены в России, одна — в Белоруссии.
Микробную трансглютаминазу запрещено применять в пищевой промышленности, сообщает РБК со ссылкой на Россельхознадзор. В ведомстве уточнили, что этот фермент запрещен в России с 1 января 2020 года. Его в частности применяют для улучшения текстуры мяса плохого качества. При производстве творога, а также сыров, йогуртов микробная трансглютаминаза позволяет производителю экономить на натуральных заквасках и ускорять процесс производства.
«Мясной клей» Роскачество нашло в твороге «Свежее завтра» и «Славянские кружева».
Помимо этого, в твороге с Даниловского рынка эксперты нашли кишечную палочку. Кроме того, в нем и продукции производителей «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Можайский», «Нытвенский маслозавод» и «Ярче!» превышено содержание дрожжей. В твороге «Вкуснотеево», «Нытвенский маслозавод» и с Даниловского рынка была также слишком большая концентрация плесени.
Ранее в результате исследования шаурмы, которое Роскачество провело в Москве и Санкт-Петербурге, был обнаружен золотистый стафилококк. Заражение им может быть смертельно опасно.
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