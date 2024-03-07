Гастроэнтеролог назвала пастилу и зефир самыми полезными сладостями
Для поддержания нормального уровня сахара из сладкого лучше всего употреблять зефир или пастилу, рассказала гастроэнтеролог Парандзем Барегамян.
По ее словам, дневная норма употребления сахара не должна быть больше 10% от общего числа потребленных калорий. Включать сладости в рацион рекомендовано один-два раза в неделю, уточнила специалист.
Барегамян отметила, что лучше всего выбирать зефир или пастилу. Также полезными будут мед, урбеч, горький шоколад и сухофрукты.
«Ежедневное употребление конфет, сладкой выпечки и продуктов с добавлением сахара может грозить заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, ожирением», - приводит слова врача «Газета.Ru».
Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил, что излишнее употребление жирной пищи увеличивает риск развития онкологии, включая рака поджелудочной железы, передает «Радиоточка НСН».
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