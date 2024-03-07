Гастроэнтеролог назвала пастилу и зефир самыми полезными сладостями

По ее словам, дневная норма употребления сахара не должна быть больше 10% от общего числа потребленных калорий. Включать сладости в рацион рекомендовано один-два раза в неделю, уточнила специалист.

Барегамян отметила, что лучше всего выбирать зефир или пастилу. Также полезными будут мед, урбеч, горький шоколад и сухофрукты.

«Ежедневное употребление конфет, сладкой выпечки и продуктов с добавлением сахара может грозить заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, ожирением», - приводит слова врача «Газета.Ru».

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил, что излишнее употребление жирной пищи увеличивает риск развития онкологии, включая рака поджелудочной железы, передает «Радиоточка НСН».

