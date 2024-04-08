Роскачество нашло золотистый стафилококк в шаурме из «Ашана»
В результате исследования шаурмы, которое Роскачество провело в Москве и Санкт-Петербурге, был обнаружен золотистый стафилококк. Заражение им может быть смертельно опасно. Бактерия была найдена в шаурме из «Ашана», сообщили ТАСС в ведомстве. Всего было проанализировано 29 образцов.
Причиной появления в продукте стафилококка мог стать испорченный соус, однако, скорее всего, бактерия попала в шаурму от зараженного работника, считают в Роскачестве.
Ведомство также обнаружило листерии в шаурме из «Ашана» и Chef Doner. Попадание в организм листерий или стафилококка может вызвать токсокоинфекцию или листериоз.
Также в 15 исследованных образцах специалисты нашли кишечную палочку в шаурме торговых марок Ozon fresh, Restoria, «Вкусвилл», Dostaевский, «Мираторг», «Глобус», «Самая вкусная шаурма», Chef Doner, «Добрые съести», «Кафе кебаб», «Шаверленд», «Шаверно», «Кручу верчу», «Просто Вася» и «Super кебаб».
По данным Роскачества, нарушения в части санитарно-эпидемиологических норм по микробиологии выявили в шаурме 27 торговых марок.
В пресс-службе Роскачества ранее заявили НСН о необходимости периодического пересмотра перечня пищевых добавок, так как с течением времени некоторые из этих добавок становятся не нужны, а другие признаются опасными в той или иной степени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru