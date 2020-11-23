Вакцина от коронавируса «Эпиваккорона» поступит в гражданский оборот до конца года
Препарат от коронавируса «Эпиваккорона», который разработан в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», поступит в гражданский оборот до конца 2020 года, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что к настоящему моменту уже выпущено 25 тысяч доз вакцины, а до конца года будет суммарно выпущено 50 тысяч доз.
Испытания «Эпиваккороны» на добровольцах завершились 30 сентября. Препарат получил регистрационное удостоверение, о чём 14 октября объявил президент России Владимир. Минздрав разрешил центру «Вектор» провести пострегистрационные тесты на добровольцах старше 60 лет, а также для испытаний на 3 тысячах добровольцев.
Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКороной», передаёт RT. По его словам, одним из преимуществ данного препарата является его эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов вируса.
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