В Британии разведка будет вести «информационную войну» из-за вакцинации
В Британии власти решили привлечь элитное спецподразделение по ведению «информационной войны» к слежке за возможной дезинформацией со стороны ряда государств, в том числе России. Об этом пишет The Sunday Times.
Действия британский властей объясняются предстоящей вакцинацией в стране.
Стало известно, что в Вест-Энде Лондона накануне арестовали около 155 человек на акции протеста против локдауна. Британцы, на которых повлияла пропаганда против вакцинации, отказались носить маски. Также свыше трети жителей страны высказали неуверенность в желании сделать прививку от коронавируса.
После этого, сообщает газета, разведка активизировала свою деятельность.
Напомним, последствий заражения COVID-19 в Великобритании скончались более 55 тысяч человек. Это антирекорд по смертности в Европе.
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