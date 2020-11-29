В Британии разведка будет вести «информационную войну» из-за вакцинации

Действия британский властей объясняются предстоящей вакцинацией в стране.

Стало известно, что в Вест-Энде Лондона накануне арестовали около 155 человек на акции протеста против локдауна. Британцы, на которых повлияла пропаганда против вакцинации, отказались носить маски. Также свыше трети жителей страны высказали неуверенность в желании сделать прививку от коронавируса.

После этого, сообщает газета, разведка активизировала свою деятельность.

Напомним, последствий заражения COVID-19 в Великобритании скончались более 55 тысяч человек. Это антирекорд по смертности в Европе.

