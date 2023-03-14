В Центре Гамалеи оценили опасность обнаруженных в Якутии древних вирусов

По словам ученого, множество подобных вирусов обнаруживаются у планктона, в рыбах и креветках. Относиться к таким находкам стоит философски, добавил Бутенко.

Сотрудник НИИ отметил, что подобные открытия представляют интерес с точки зрения науки, но не дают оснований для беспокойства.

Ранее основатель и гендиректор Института Стволовых Клеток Человека, разрабатывающего единую вакцину от гриппа и коронавируса, Артур Исаев заявил, что России не грозит твиндемия из-за одновременного распространения коронавируса и гриппа.

