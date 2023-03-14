В Центре Гамалеи оценили опасность обнаруженных в Якутии древних вирусов

Древние вирусы, найденные в якутской вечной мерзлоте, не представляют опасности для человека. Об этом заявил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Александр Бутенко, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

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По словам ученого, множество подобных вирусов обнаруживаются у планктона, в рыбах и креветках. Относиться к таким находкам стоит философски, добавил Бутенко.

Сотрудник НИИ отметил, что подобные открытия представляют интерес с точки зрения науки, но не дают оснований для беспокойства.

Ранее основатель и гендиректор Института Стволовых Клеток Человека, разрабатывающего единую вакцину от гриппа и коронавируса, Артур Исаев заявил, что России не грозит твиндемия из-за одновременного распространения коронавируса и гриппа.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ЯкутияУченыеВирус
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