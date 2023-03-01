ВОЗ: человечеству грозит пандемия птичьего гриппа

По его словам, высока вероятность того, что инфекция приобретёт устойчивую способность передаваться от человека к человеку.

Пибоди также рассказал, что ученые сейчас пытаются расшифровать генетическую последовательность этих вирусов для разработки новых вакцин на случай пандемии.

Ранее, как сообщала НСН, новый случай заражения птичьим гриппом в Китае привёл к летальному исходу.

