ВОЗ: человечеству грозит пандемия птичьего гриппа

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что человечеству грозит новая пандемия, сообщает ТАСС.

Учёный-эпидемиолог ВОЗ Ричард Пибоди призывает немедленно начать подготовку к повсеместному распространению птичьего гриппа.

Врач опроверг слух о надвигающейся твиндемии в России

По его словам, высока вероятность того, что инфекция приобретёт устойчивую способность передаваться от человека к человеку.

Пибоди также рассказал, что ученые сейчас пытаются расшифровать генетическую последовательность этих вирусов для разработки новых вакцин на случай пандемии.

Ранее, как сообщала НСН, новый случай заражения птичьим гриппом в Китае привёл к летальному исходу.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВирусВакцинаВОЗПандемияПтичий Грипп
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