ВОЗ: человечеству грозит пандемия птичьего гриппа
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что человечеству грозит новая пандемия, сообщает ТАСС.
Учёный-эпидемиолог ВОЗ Ричард Пибоди призывает немедленно начать подготовку к повсеместному распространению птичьего гриппа.
По его словам, высока вероятность того, что инфекция приобретёт устойчивую способность передаваться от человека к человеку.
Пибоди также рассказал, что ученые сейчас пытаются расшифровать генетическую последовательность этих вирусов для разработки новых вакцин на случай пандемии.
Ранее, как сообщала НСН, новый случай заражения птичьим гриппом в Китае привёл к летальному исходу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru