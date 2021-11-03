В Свердловской области рекомендовано переводить на «удаленку» непривитых сотрудников
Власти Свердловской области рекомендуют предприятиям и организациям перевести на удалённый режим работы тех сотрудников, которые не получили вакцину от COVID-19, сообщает RT.
Как заявил заместитель губернатора Павел Креков, власти сдвинут с 15 на 1 декабря крайний срок получения второго компонента препарата от коронавируса для допуска в зоны, свободные от COVID-19.
Не исключено, что в области приостановят работу торговых центров и заведений общепита.
Как сообщалось ранее, в Хабаровском крае торговые центры, в которых продают непродовольственные товары, будут закрыты в крупных населенных пунктах региона.
Мера будет действовать с 4 по 12 ноября. А с 13 ноября посетителям ТЦ, общепита, хостелов, парикмахерских, косметических и спа-салонов, бань, бассейнов и фитнес-центров необходимо будет предъявлять QR-код.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+39 008 / сут.
Умерли
241 тыс.+1 178 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+30 905 / сут.
- В Свердловской области рекомендовано переводить на «удаленку» непривитых сотрудников
- В Хабаровском крае закрываются торговые центры с непродовольственными товарами
- Стало известно об испытаниях Pfizer с серьезными нарушениями
- Гинцбург рассказал, как тест помогает выявлять поддельные сертификаты
- «Зенит» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов
- Украинский генерал пообещал Москве «кровавую баню»
- Мясников развеял популярные мифы о COVID-19
- Джонсон рассказал, почему Путин не приехал на климатический саммит в Глазго
- В России появились QR-курьеры
- Россия проведет с Египтом проверку заведений общепита и отелей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru