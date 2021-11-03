В Свердловской области рекомендовано переводить на «удаленку» непривитых сотрудников

Власти Свердловской области рекомендуют предприятиям и организациям перевести на удалённый режим работы тех сотрудников, которые не получили вакцину от COVID-19, сообщает RT.

В Хабаровском крае закрываются торговые центры с непродовольственными товарами

Как заявил заместитель губернатора Павел Креков, власти сдвинут с 15 на 1 декабря крайний срок получения второго компонента препарата от коронавируса для допуска в зоны, свободные от COVID-19.

Не исключено, что в области приостановят работу торговых центров и заведений общепита.

Как сообщалось ранее, в Хабаровском крае торговые центры, в которых продают непродовольственные товары, будут закрыты в крупных населенных пунктах региона.

Мера будет действовать с 4 по 12 ноября. А с 13 ноября посетителям ТЦ, общепита, хостелов, парикмахерских, косметических и спа-салонов, бань, бассейнов и фитнес-центров необходимо будет предъявлять QR-код.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Свердловская ОбластьКоронавирус
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