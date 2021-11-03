В Свердловской области рекомендовано переводить на «удаленку» непривитых сотрудников

Как заявил заместитель губернатора Павел Креков, власти сдвинут с 15 на 1 декабря крайний срок получения второго компонента препарата от коронавируса для допуска в зоны, свободные от COVID-19.

Не исключено, что в области приостановят работу торговых центров и заведений общепита.

Как сообщалось ранее, в Хабаровском крае торговые центры, в которых продают непродовольственные товары, будут закрыты в крупных населенных пунктах региона.

Мера будет действовать с 4 по 12 ноября. А с 13 ноября посетителям ТЦ, общепита, хостелов, парикмахерских, косметических и спа-салонов, бань, бассейнов и фитнес-центров необходимо будет предъявлять QR-код.

