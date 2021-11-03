В Хабаровском крае закрываются торговые центры с непродовольственными товарами

Мера будет действовать с 4 по 12 ноября. Ограничения вводятся из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и низких темпов вакцинации жителей края от COVID-19. Также в крупных городах не будут работать развлекательные, культурные объекты. Предприятия косметических и бытовых услуг, общепита работают только навынос и доставку, закрываются алкомаркеты.

С 13 ноября посетителям ТЦ, общепита, хостелов, парикмахерских, косметических и спа-салонов, бань, бассейнов и фитнес-центров необходимо будет предъявлять QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. Также с 13 ноября вводятся электронные коды на междугороднем общественном транспорте. Жители Хабаровского края старше 60 лет будут получать компенсацию льготного проезда по предъявлению QR-кода.

Как сообщалось ранее, новая услуга появилась на сервисах размещения объявлений — QR-курьер. Люди, которые переболели COVID-19 или вакцинировались, предлагают помощь не привитым россиянам сходить вместо них в магазин, ресторан или банк.

