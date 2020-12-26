В США зафиксировали новую аллергическую реакцию на вакцину Moderna

Известно, что компания начала расследование после сообщения о «потенциально побочном эффекте».

По словам Садразаде, он поставил вакцину Moderna, а не Pfizer из-за того, что у мужчины аллергия на моллюсков. Врач поделился ощущениями после укола – у него развилась тахикардия, начал неметь язык и резко упало давление. Медики разрешили ввести ему эпинефрин.

Сообщается, что в настоящее время мужчина чувствует себя хорошо.

Ранее представитель Moderna доктор Жаклин Миллер е подтвердила информацию об аллергических реакциях на препарат.

Напомним, Moderna – вторая вакцина, которую разрешили применять в США после вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

