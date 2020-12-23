Минздрав Канады разрешил применение вакцины Moderna
Минздрав Канады одобрил вакцину против коронавирусной инфекции компании Moderna, сообщается на официальном сайте ведомства.
Разработанный Moderna препарат стал второй вакциной от COVID-19, одобренной канадскими властями: ранее в стране было разрешено использование вакцины Pfizer и BioNTech.
Минздрав отмечает, что получил заявку от Moderna в октябре. Ведомство провело анализ данных о препарате и вынесло решение о безопасности и эффективности вакцины.
Препарат от COVID-19 компании Moderna был разработан в январе 2020 года, причём, по словам разработчиков, вакцина была создана за два дня. По результатам клинических исследований, эффективность препарата Moderna — 94,1%, при тяжелом течении заболевания - 100%.
На этой неделе началось использование вакцины Moderna для вакцинации от коронавируса в США.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+27 250 / сут.
Умерли
52 461+549 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 447 / сут.
- Минздрав Канады разрешил применение вакцины Moderna
- ВВС США отработали «слоновью прогулку» у российских границ на Аляске
- ВОЗ заявила об эффективности тестов при выявлении новых штаммов COVID-19
- Украинский телеканал получил предупреждение за трансляцию пресс-конференции Путина
- В Аргентине одобрили вакцину «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru