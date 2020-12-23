Минздрав Канады разрешил применение вакцины Moderna

Минздрав Канады одобрил вакцину против коронавирусной инфекции компании Moderna, сообщается на официальном сайте ведомства.

Разработанный Moderna препарат стал второй вакциной от COVID-19, одобренной канадскими властями: ранее в стране было разрешено использование вакцины Pfizer и BioNTech.

Минздрав отмечает, что получил заявку от Moderna в октябре. Ведомство провело анализ данных о препарате и вынесло решение о безопасности и эффективности вакцины.

Препарат от COVID-19 компании Moderna был разработан в январе 2020 года, причём, по словам разработчиков, вакцина была создана за два дня. По результатам клинических исследований, эффективность препарата Moderna — 94,1%, при тяжелом течении заболевания - 100%.

На этой неделе началось использование вакцины Moderna для вакцинации от коронавируса в США.

