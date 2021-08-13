В США одобрили третью дозу вакцины от COVID-19 для людей с ослабленным иммунитетом
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило возможность применения третьей дозы вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna для людей с ослабленным иммунитетом. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается также, что решение не относится к людям, у которых иммунитет нормальный, передает RT.
Как прервать «цепочку» заражений COVID-19 в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал главный специалист по первичной медик-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
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