В США одобрили третью дозу вакцины от COVID-19 для людей с ослабленным иммунитетом

Отмечается также, что решение не относится к людям, у которых иммунитет нормальный, передает RT.

Как прервать «цепочку» заражений COVID-19 в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал главный специалист по первичной медик-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

