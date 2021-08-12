«Букв греческого алфавита не хватит»: Мясников оценил будущее мутаций COVID-19
Коронавирусная инфекция останется в мире навсегда, и населению придется сосуществовать с все новыми и новыми мутациями вируса. Таким мнением поделился врач и телеведущий Александр Мясников.
«ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения - НСН) информировало, что в дальнейшем для обозначения новых мутирующих штаммов коронавируса будут использоваться наименования созвездий, так как 28 букв греческого алфавита явно не хватит. Говоря иными словами, констатация факта, что коронавирус с нами навсегда», — напомнил медик в своем Telegram-канале.
Кроме того, Мясников удивился, что с приходом коронавируса все забыли о вирусе гриппа: «вот он был, а вот его и нет». По словам медика, в первую волну COVID-19 у четверти зараженных «по инерции искали» и обнаруживали вирус гриппа.
Мясников подчеркнул, что сочетание COVID-19 и гриппа вызывает наиболее серьезное течение болезни, и напомнил о необходимости профилактики.
«И не забудьте вовремя вакцинироваться от гриппа, уж эти вакцины проверены временем, тут никаких сомнений!», — добавил врач.
Между тем в России за последние сутки подтвердили 21 932 новых случая коронавируса, сообщает RT. Кроме того, страна обновила максимум по смертности от COVID-19: за 24 часа часа от вируса скончались 808 пациентов, отмечает Ura.ru.
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