В США одобрили препарат для лечения болезни Альцгеймера впервые за 20 лет

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Aduhelm от болезни Альцгеймера, сообщает The Wall Street Journal.

В последний раз такое одобрение в 2003 году получили лекарства Namenda и Aricept, которые могли временно облегчить симптомы болезни.

Отмечается, что новый препарат разработан компанией Biogen и воздействует не на симптомы болезни, а на ее причины – разрушает амилоидные белки, которые повреждают клетки мозга и вызывают проблемы с памятью и мышлением в целом.