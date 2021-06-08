В США одобрили препарат для лечения болезни Альцгеймера впервые за 20 лет
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Aduhelm от болезни Альцгеймера, сообщает The Wall Street Journal.
В последний раз такое одобрение в 2003 году получили лекарства Namenda и Aricept, которые могли временно облегчить симптомы болезни.
Отмечается, что новый препарат разработан компанией Biogen и воздействует не на симптомы болезни, а на ее причины – разрушает амилоидные белки, которые повреждают клетки мозга и вызывают проблемы с памятью и мышлением в целом.
Ранее врач, телеведущий Александр Мясников назвал заболевания, к которым может привести гипертония. Медик отметил, что эта болезнь — одна из самых насущных тем, и призвал не игнорировать и правильно лечить ее. Мясников объяснил, что гипертония может спровоцировать тяжелые последствия — инфаркты, инсульты. Кроме того, повышенное давление увеличивает риск возникновения сосудистой деменции и болезни Альцгеймера.
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