Врач, телеведущий Александр Мясников назвал заболевания, к которым может привести гипертония.

Медик отметил, что эта болезнь — одна из самых насущных тем, и призвал не игнорировать и правильно лечить ее. Мясников объяснил, что гипертония может спровоцировать тяжелые последствия — инфаркты, инсульты. Кроме того, повышенное давление увеличивает риск возникновения сосудистой деменции и болезни Альцгеймера.

Врач отметил, что гипертония может стать причиной мерцательной аритмии, которая повышает риск тромбообразования и ишемического инсульта. Также высокое давление провоцирует ишемическую кардиомиопатию, почечную недостаточность и эректильную дисфункцию.

«Если у вас неконтролируемое давление, значит, вы или принимаете не те лекарства, или не в той дозе, или не в той комбинации, или не в то время. <...> Важно следить за ситуацией и выбирать адекватное лечение», – рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

