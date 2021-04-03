Доктор Мясников назвал самые опасные последствия гипертонии
Врач, телеведущий Александр Мясников назвал заболевания, к которым может привести гипертония.
Медик отметил, что эта болезнь — одна из самых насущных тем, и призвал не игнорировать и правильно лечить ее. Мясников объяснил, что гипертония может спровоцировать тяжелые последствия — инфаркты, инсульты. Кроме того, повышенное давление увеличивает риск возникновения сосудистой деменции и болезни Альцгеймера.
Врач отметил, что гипертония может стать причиной мерцательной аритмии, которая повышает риск тромбообразования и ишемического инсульта. Также высокое давление провоцирует ишемическую кардиомиопатию, почечную недостаточность и эректильную дисфункцию.
«Если у вас неконтролируемое давление, значит, вы или принимаете не те лекарства, или не в той дозе, или не в той комбинации, или не в то время. <...> Важно следить за ситуацией и выбирать адекватное лечение», – рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
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