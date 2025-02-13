В Москве закрыли на 60 дней лавку «Братья Караваевы» из-за кишечной палочки

Роспотребнадзор приостановил работу одного из заведений сети «Братья Караваевы» (ООО «Мишлен») на 60 суток в связи с выявлением кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что заведение, в котором обнаружили грубые нарушения требований технических регламентов, расположено в районе станции метро «Белорусская».

Помимо прочего протокол об административном правонарушении с приложенными к нему материалами был передан для рассмотрения в Арбитражный суд города Москвы.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что ранее юридическое лицо ООО «Мишлен» уже привлекалось к административной ответственности за аналогичные нарушения требований технических.

Ранее Роспотребнадзор приостановил работу ресторана «The Бык» на 60 дней после заявления посетителя об отравлении и проверки, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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