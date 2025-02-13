В Москве закрыли на 60 дней лавку «Братья Караваевы» из-за кишечной палочки
Роспотребнадзор приостановил работу одного из заведений сети «Братья Караваевы» (ООО «Мишлен») на 60 суток в связи с выявлением кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что заведение, в котором обнаружили грубые нарушения требований технических регламентов, расположено в районе станции метро «Белорусская».
Помимо прочего протокол об административном правонарушении с приложенными к нему материалами был передан для рассмотрения в Арбитражный суд города Москвы.
В Роспотребнадзоре также напомнили, что ранее юридическое лицо ООО «Мишлен» уже привлекалось к административной ответственности за аналогичные нарушения требований технических.
Ранее Роспотребнадзор приостановил работу ресторана «The Бык» на 60 дней после заявления посетителя об отравлении и проверки, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Отечественные предприниматели снизили ценовые ожидания
- Посол в Молдавии отверг принадлежность упавших БПЛА России
- Италия готова забрать к себе «Мону Лизу» на временное хранение
- Депутаты поддержали право микрокредитных организаций выдавать ипотеку
- Экс-работника оборонного предприятия Перми обвинили в сотрудничестве с Украиной
- Путин пожелал удачи Богомазу на выборах брянского губернатора на третий срок
- Богомаз заявил, что за январь ВСУ 700 раз атаковали Брянскую область
- В РКН сообщили, что в 2024 году было удалено или заблокировано свыше 704 тысяч сайтов
- «Чумовой капитал» ввели в Ненецком округе для молодых семей оленеводов
- В Санкт-Петербурге загорелся лакокрасочный завод
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru