В Москве закрыли на 60 дней лавку «Братья Караваевы» из-за кишечной палочки

Уточняется, что заведение, в котором обнаружили грубые нарушения требований технических регламентов, расположено в районе станции метро «Белорусская».

Помимо прочего протокол об административном правонарушении с приложенными к нему материалами был передан для рассмотрения в Арбитражный суд города Москвы.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что ранее юридическое лицо ООО «Мишлен» уже привлекалось к административной ответственности за аналогичные нарушения требований технических.

Ранее Роспотребнадзор приостановил работу ресторана «The Бык» на 60 дней после заявления посетителя об отравлении и проверки, напоминает «Радиоточка НСН».

