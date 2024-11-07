СМИ: Кишечную палочку нашли в красной икре восьми российских производителей
В красной икре восьми российских производителей обнаружили кишечную палочку, передает «Ридус» со ссылкой на Роскачество.
По данным СМИ, опасную бактерию нашли в икре компаний «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Лента», «Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С» и «Московский рыбокомбинат».
Как отмечается, красная икра производится в плохих санитарных условиях с нарушениями в хранении и перевозке.
Позже в Роскачестве заявили, что не проводили исследование красной икры в этом году, кишечную палочку обнаружили в красной икре в декабре 2023 года.
Ранее в McDonald’s назвали лук в бургерах возможной причиной кишечной инфекции, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru