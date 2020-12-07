Онищенко призвал отменить новогодние каникулы
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных. По его мнению, они отрицательно сказываются как на экономике страны, так и на здоровье граждан.
Он рассказал, что первые дни января – это самые напряженные дни для скорой помощи.
«Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо», - заявил Онищенко РИА Новости.
По мнению парламентария, выходным должно быть 31 декабря, потому что «все равно никто не работает». А затем, встретив Новый год, весь мир начинает работать.
Онищенко напомнил, что длинные новогодние каникулы появились в 1990-е, когда людям зарплату не платили власти «откупались этими прогулами», сообщает телеканал «360».
Ранее Геннадий Онищенко в беседе с РИА ФАН прокомментировал набирающие популярность в интернете объявления с услугой «Дед Мороз с антителами».
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