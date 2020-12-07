Онищенко призвал отменить новогодние каникулы

«Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо», - заявил Онищенко РИА Новости.

По мнению парламентария, выходным должно быть 31 декабря, потому что «все равно никто не работает». А затем, встретив Новый год, весь мир начинает работать.

Онищенко напомнил, что длинные новогодние каникулы появились в 1990-е, когда людям зарплату не платили власти «откупались этими прогулами», сообщает телеканал «360».

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с РИА ФАН прокомментировал набирающие популярность в интернете объявления с услугой «Дед Мороз с антителами».

