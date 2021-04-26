В Совфеде назвали преимущества нового порядка оказания медпомощи онкобольным

В новом порядке оказания медицинской помощи онкобольным не так много изменений, но они существенны, заявил сенатор, детский онколог, заслуженный врач России, член делегации России в ПАСЕ Владимир Круглый в пресс-центре НСН.

«Изменения в основном касаются упорядочивания, маршрутизации лечения пациентов. Во-первых, в этом порядке вводится такое понятие как амбулаторный центр оказания онкологической помощи (ЦООП). Раньше этого не было. Такие центры у нас организуются в связи с реализацией федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. Очень много данных по внедрению телемедицинских технологий, чего раньше не было и определены временные рамки, все очень жестко регламентировано», - заявил сенатор.

Ранее ведущий онколог клиники «Медицина 24/7» Вадим Гутник в эфире НСН рассказал о факторах, провоцирующих онкологические заболевания.

