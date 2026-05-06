Умер главный конструктор ракетного комплекса «Воевода» Станислав Ус
Главный конструктор ракетного комплекса «Воевода» советский и украинский инженер-ракетостроитель Станислав Ус умер в возрасте 89 лет. Как пишет RT, об этом заявил экс-глава пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец.
По его словам, конструктор умер в Днепропетровске
Ус являлся одним из ключевых разработчиков семейства тяжелых межконтинентальных баллистических ракет Р-36М, в том числе комплекса Р-36М2 «Воевода», который стал основой для тяжелой группировки советских, а затем российских ракетных войск стратегического назначения.
Ранее в возрасте 88 лет умер один из создателей танка Т-90, заслуженный конструктор РФ Николай Молодняков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
