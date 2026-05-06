Буцкая заявила о планах открыть кризисные центры во всех регионах России

Зачастую проблема домашнего насилия остается за закрытыми дверями, сказала в пресс-центре НСН Татьяна Буцкая.

В некоторых российских регионах еще не открыты кризисные центры для женщин, однако работа над этим активно ведется, сказала в пресс-центре НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Психолог: 80% жертв домашнего насилия не знают, куда обратиться
«Проблема домашнего насилия не привязана к конкретным регионам. Зачастую она остается скрытой от общественности, за закрытыми дверями. При оценке ситуации логичнее ориентироваться не на географию насилия, а на доступность помощи: важно анализировать, в каких субъектах РФ развита инфраструктура поддержки — то есть функционируют как государственные, так и некоммерческие кризисные центры», — сказала собеседница НСН.

По ее словам, сегодня пока что не во всех регионах открыты кризисные центры.

«В ряде регионов такие центры пока отсутствуют, и это требует системных решений. В частности, необходимо разработать и направить в субъекты методические рекомендации по созданию подобных учреждений. Это позволит обеспечить единые стандарты работы и гарантировать женщинам реальную защиту и поддержку в любой точке страны», — добавила Буцкая.

За 2025 год «Всероссийский телефон доверия для женщин» принял почти 24 тысячи звонков — это на 40% больше, чем годом ранее. Чаще всего за помощью обращались женщины из крупных мегаполисов — Москвы и Санкт‑Петербурга, — а также из Ростовской и Нижегородской областей, Краснодарского края, Башкортостана, Свердловской и Новосибирской областей. Большинство позвонивших — женщины в возрасте от 30 до 40 лет.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что сотрудников полиции, не принимающих заявления от избитых мужьями женщин даже после предъявления справок о травмах, следует лишать квалификации и увольнять.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:НасилиеДомашнее НасилиеЖенщиныДети

Горячие новости

Все новости

партнеры