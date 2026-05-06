«Проблема домашнего насилия не привязана к конкретным регионам. Зачастую она остается скрытой от общественности, за закрытыми дверями. При оценке ситуации логичнее ориентироваться не на географию насилия, а на доступность помощи: важно анализировать, в каких субъектах РФ развита инфраструктура поддержки — то есть функционируют как государственные, так и некоммерческие кризисные центры», — сказала собеседница НСН.

По ее словам, сегодня пока что не во всех регионах открыты кризисные центры.



«В ряде регионов такие центры пока отсутствуют, и это требует системных решений. В частности, необходимо разработать и направить в субъекты методические рекомендации по созданию подобных учреждений. Это позволит обеспечить единые стандарты работы и гарантировать женщинам реальную защиту и поддержку в любой точке страны», — добавила Буцкая.

За 2025 год «Всероссийский телефон доверия для женщин» принял почти 24 тысячи звонков — это на 40% больше, чем годом ранее. Чаще всего за помощью обращались женщины из крупных мегаполисов — Москвы и Санкт‑Петербурга, — а также из Ростовской и Нижегородской областей, Краснодарского края, Башкортостана, Свердловской и Новосибирской областей. Большинство позвонивших — женщины в возрасте от 30 до 40 лет.



Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что сотрудников полиции, не принимающих заявления от избитых мужьями женщин даже после предъявления справок о травмах, следует лишать квалификации и увольнять.

