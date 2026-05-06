Телемедицина позволяет с удобством корректировать терапию и получать квалифицированную помощь даже жителям отдаленных регионов, а также быстро принять решение, если пациенту нужна госпитализация. Об этом НСН рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Услугами телемедицины пользуется уже четверть застрахованных по ДМС, пишет «Коммерсант». Это следует из опроса 11 ведущих страховых компаний брокером Remind. В 2022 году эта доля при аналогичном опросе составила 12%. Романенко раскрыла преимущества онлайн-терапии.

«Безусловно, за телемедициной будущее. С учетом расстояния и временных ограничений, если есть возможность скорректировать терапию онлайн – это прекрасно. Это возможность для тех, кто живет в отдаленных районах, попасть к классному специалисту для получения квалифицированной консультации. Но никто не отменял очный прием, и зачастую, когда ты видишь пациента, достоверность диагностики возрастает. Это и пальпации, и аускультация. Хотя пациенты умудряются поставить себе фонендоскоп туда, куда нужно, даже онлайн. Дистанционный прием также позволяет быстро принять решение, куда-то направить пациента или вызывать скорую помощь», - рассказала она.