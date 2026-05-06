«70% будет онлайн»: Врач раскрыла, почему за телемедициной будущее
Татьяна Романенко заявила НСН, что в ближайшие пять лет процент онлайн-приемов может вырасти до 70% по отношению к очным.
Телемедицина позволяет с удобством корректировать терапию и получать квалифицированную помощь даже жителям отдаленных регионов, а также быстро принять решение, если пациенту нужна госпитализация. Об этом НСН рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
Услугами телемедицины пользуется уже четверть застрахованных по ДМС, пишет «Коммерсант». Это следует из опроса 11 ведущих страховых компаний брокером Remind. В 2022 году эта доля при аналогичном опросе составила 12%. Романенко раскрыла преимущества онлайн-терапии.
«Безусловно, за телемедициной будущее. С учетом расстояния и временных ограничений, если есть возможность скорректировать терапию онлайн – это прекрасно. Это возможность для тех, кто живет в отдаленных районах, попасть к классному специалисту для получения квалифицированной консультации. Но никто не отменял очный прием, и зачастую, когда ты видишь пациента, достоверность диагностики возрастает. Это и пальпации, и аускультация. Хотя пациенты умудряются поставить себе фонендоскоп туда, куда нужно, даже онлайн. Дистанционный прием также позволяет быстро принять решение, куда-то направить пациента или вызывать скорую помощь», - рассказала она.
При этом Романенко напомнила, что, конечно, многим пациентам важен непосредственный, очный контакт с доктором, однако все движется к тому, что скоро процент онлайн-приемов превысит очные.
«Для пациентов очень важен такой непосредственный контакт, и зачастую они нуждаются в том, чтобы их послушали, померили давление, это уже половина лечебной помощи. Но сегодня в поликлиниках на прием отводится 12 минут. Конечно, ни о каком «выслушать» речи не идет. Я думаю, что в ближайшие пять лет мы однозначно придем к тому, что телемедицина и очные приемы распределятся 50 на 50, если даже мы не сдвинемся в сторону 70% онлайн и 30% очного приема», - подытожила она.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН заявила, что врачи не принимают решения под влиянием нейросетей, но используют их для того, чтобы получить быстрый результат за ограниченное время, а затем проверить его.
