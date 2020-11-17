В Сибири появился коронавирус-мутант

В Сибири формируется новый, мутировавший вариант коронавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Она также сообщила, что наша страна занимает 62-е место в мире по уровню заболеваемости, который определяется в расчете на 100 тысяч населения. А по уровню смертности от коронавирусной инфекции Россия на 100-м месте, пишет «Газета.ру».

Летальность составляет 1,7%, в время как в мире этот показатель равен 3,4%.

За минувшие сутки в России выявлено 22 410 новых случаев коронавируса COVID-19, пишет «Свободная пресса». Скончались 442 пациента с ковидом.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СибирьРоспотребнадзорКоронавирус
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