В Сибири появился коронавирус-мутант

Она также сообщила, что наша страна занимает 62-е место в мире по уровню заболеваемости, который определяется в расчете на 100 тысяч населения. А по уровню смертности от коронавирусной инфекции Россия на 100-м месте, пишет «Газета.ру».

Летальность составляет 1,7%, в время как в мире этот показатель равен 3,4%.

За минувшие сутки в России выявлено 22 410 новых случаев коронавируса COVID-19, пишет «Свободная пресса». Скончались 442 пациента с ковидом.



