СМИ: Вакцина Moderna будет продаваться только в США и стоить дороже своих аналогов

В США вакцины от компаний Pfizer и Moderna начнут продаваться в декабре. По ряду причин первые поставки будут осуществляться только на американском рынке, а небогатым странам вакцина может оказаться не по карману. Об этом пишет The Guardian со ссылкой свои источники.

Отмечается, что к концу текущего года компания намеревается поставить 20 миллионов доз вакцин в США, администрация штатов выделяла финансирование на разработку препарата из федерального бюджета.

В сравнении с другими компаниями, стоимость Moderna очень высокая – 37 долларов. Компания Johnson&Johnson установила цену для вакцины 10 долларов. Стоимость вакцины Pfizer составляет около 20 долларов.