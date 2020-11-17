СМИ: Вакцина Moderna будет продаваться только в США и стоить дороже своих аналогов
В США вакцины от компаний Pfizer и Moderna начнут продаваться в декабре. По ряду причин первые поставки будут осуществляться только на американском рынке, а небогатым странам вакцина может оказаться не по карману. Об этом пишет The Guardian со ссылкой свои источники.
Отмечается, что к концу текущего года компания намеревается поставить 20 миллионов доз вакцин в США, администрация штатов выделяла финансирование на разработку препарата из федерального бюджета.
В сравнении с другими компаниями, стоимость Moderna очень высокая – 37 долларов. Компания Johnson&Johnson установила цену для вакцины 10 долларов. Стоимость вакцины Pfizer составляет около 20 долларов.
У Moderna есть преимущества перед конкурентами, она подходит для людей старше 65 лет, не вызывает серьезных побочных эффектов и доступна для транспортировки, так как хранится месяц при температуре от двух до восьми градусов по Цельсию.
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