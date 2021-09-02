В Счетной палате рассказали, почему россияне не доверяют вакцинам
Россияне отказываются или не доверяет вакцинам, так как мало о них знают, сообщила на Восточном экономическом форуме заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.
По ее словам, людям не хватает информации. Изотова также сослалась на исследование, согласно которому, в 2019 году в России 77% родителей считали необходимым вакцинировать детей и только 62% населения были уверены в эффективности вакцинаций.
Основная причина отказа или отрицания эффективности вакцин, как считают медики – слабая информированность.
«Кроме того, наблюдается недостаточно разъяснения в части пользы, эффективности, своевременности, а также продолжительности действия вакцин», — считает зампредседателя.
Как сообщалось, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступил против обязательной вакцинации россиян от COVID-19.
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