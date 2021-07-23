Минтруд России рекомендовал работодателям давать сотрудникам выходной для вакцинации

Российские работодатели могут на свое усмотрение предоставлять выходной день сотрудникам, которые планируют пройти вакцинацию от коронавируса. Соответствующие совместные рекомендации Минтруда и Роспотребнадзора опубликованы на сайте министерства.

Кроме того, предприятиям рекомендовано «организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива».

Также Минтруд дал рекомендацию отстранять без сохранения зарплаты сотрудников, которые отказываются делать прививку от COVID-19, не имея медотвода от вакцинации.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:КоронавирусРаботаВакцинацияМинтруд
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