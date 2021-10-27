Беглов назвал число прошедших полную вакцинацию петербуржцев

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что полный курс вакцинации от коронавируса прошли 1,858 миллиона жителей, сообщает РИА Новости.

Власти Санкт-Петербурга рассказали, когда снимут ограничения по COVID-19

По его словам, этого недостаточно, так как вирус быстро мутирует и «становится злее и заразнее», поэтому властям приходится вводить дополнительные ограничения.

«Нам необходимо разорвать цепочку заражений и остановить рост заболеваемости. Для решения этой проблемы есть только два пути - либо серьезные ограничения, либо вакцинация», - резюмировал Беглов.

Ранее в российском оперштабе заявили, что за последние сутки в России зафиксировали 36 582 новых случая коронавируса, из больниц были выписаны 26 973 пациента, сообщает RT.

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ФОТО: КАДР ТЕЛЕКАНАЛА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияСанкт-ПетербургАлександр Беглов
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